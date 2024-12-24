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Пленный боец ВСУ: наемники получают в семь раз больше мобилизованных

Зарплата наемников составляет 3,5 тысячи долларов в месяц, в то время как зарплата бойца ВСУ начинается от 475 долларов.

Источник: Аргументы и факты

Мобилизованный младший лейтенант ВСУ Павел Салий, находящийся в плену в селе Трудовое в ДНР, сообщил РИА Новости, что иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на Украине, получают зарплату в семь раз выше, чем мобилизованные украинские военнослужащие.

По его словам, на полигоне в Старочах, где проходит подготовка украинских солдат, также обучаются члены иностранного легиона, представляющие собой наёмников на контрактной основе.

Салий отметил, что, согласно полученной информации, их зарплата составляет около 3,5 тысячи долларов в месяц. Для сравнения, выплаты украинским военнослужащим начинаются с 20 тысяч гривен (примерно 475 долларов).

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что российские силовые структуры проводят проверку возможной причастности иностранных наемников к расстрелам мирных жителей в освобожденных населенных пунктах ДНР.