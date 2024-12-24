Пленный боец ВСУ: наемники получают в семь раз больше мобилизованных

Мобилизованный младший лейтенант ВСУ Павел Салий, находящийся в плену в селе Трудовое в ДНР, сообщил РИА Новости, что иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на Украине, получают зарплату в семь раз выше, чем мобилизованные украинские военнослужащие.