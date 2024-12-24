Мобилизованный младший лейтенант ВСУ Павел Салий, находящийся в плену в селе Трудовое в ДНР, сообщил РИА Новости, что иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на Украине, получают зарплату в семь раз выше, чем мобилизованные украинские военнослужащие.
По его словам, на полигоне в Старочах, где проходит подготовка украинских солдат, также обучаются члены иностранного легиона, представляющие собой наёмников на контрактной основе.
Салий отметил, что, согласно полученной информации, их зарплата составляет около 3,5 тысячи долларов в месяц. Для сравнения, выплаты украинским военнослужащим начинаются с 20 тысяч гривен (примерно 475 долларов).
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что российские силовые структуры проводят проверку возможной причастности иностранных наемников к расстрелам мирных жителей в освобожденных населенных пунктах ДНР.