Декабрьское обновление Windows 11 сломало ОС

Пользователи Windows 11 выразили недовольство декабрьскими обновлениями из-за возникших проблем и снижения производительности. Об этом сообщает издание Windows Latest.
Проблемы были зафиксированы в обновлениях KB5048667 для Windows 11 24H2 и KB5048685 для Windows 11 23H2. Журналисты отметили, что новые обновления принесли больше проблем, чем решили.
Специалисты указали на две крупные поломки, связанные с меню «Пуск». Некоторые пользователи сообщили, что после установки обновления KB5048667 меню остается светлым, даже если выбрана темная тема. Более серьезная проблема заключается в том, что «Пуск» может не реагировать на нажатия и перестать работать после установки обновлений KB5048667 и KB5048685.
Кроме того, многие пользователи заметили, что их компьютеры стали работать медленнее после обновлений. Также были зафиксированы неполадки с инструментом безопасного извлечения флеш-накопителей, проблемы с подключением TCP, снижение яркости экрана и сбои HDR.