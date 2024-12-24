Российские штурмовики уничтожили пивших чай польских наемников

«Они не были готовы встретиться с нами, потому что они не ожидали меня и мою группу на своих позициях. Мы подошли к опорному пункту, — он сидел чай пил, и они не успели сработать, мы сказали им: “подымайте руки в гору, сдавайтесь”, а они по-русски не соображают», — сообщил боец.