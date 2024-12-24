«Они не были готовы встретиться с нами, потому что они не ожидали меня и мою группу на своих позициях. Мы подошли к опорному пункту, — он сидел чай пил, и они не успели сработать, мы сказали им: “подымайте руки в гору, сдавайтесь”, а они по-русски не соображают», — сообщил боец.
Один из наемников, по словам Кобры, решил сдаться, но второй попытался отстреливаться, в результате обоих уничтожили на месте.
Как отметил командир штурмовик, среди наемников 15—20 процентов хорошо подготовлены, остальные не представляют серьезной угрозы. При этом в отличие от боевиков ВСУ у них гораздо лучше вооружение, амуниция и техника.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские боевики плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.