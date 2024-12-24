Российские силы смогли отразить несколько попыток Вооруженных сил Украины вернуть уже потерянную Новопустынку в ДНР. Подробности озвучили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские военные взяли в плен десять украинских солдат. При этом противник в попытке отбить населенный пункт «действовал неграмотно».
«Их просто кинули на мясо. Не объяснили, куда им ехать. Они полтора часа по полям катались. Высадили их на дороге. А это уже позиции наши, занятые», — отметил командир роты 15-й мотострелковой бригады Андрей.
Он добавил, что российские силы сразу «встретили» украинских бойцов. Перестрелка продолжалась не более пяти минут. Потом противник принял решение сдаться.
Пехота двигалась на трех американских БМП Bradley. Одна из машин подорвалась на мине, остальные участвовали в боях.
Ранее сообщалось, что в населенном пункте украинская армия потеряла свыше 2945 боевиков, два танка, 15 боевых бронемашин, два бронетранспортера.