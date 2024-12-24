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Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области

Для удара были задействованы авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Экипаж боевого самолёта Су-34 ВКС РФ нанес удар по опорному пункту ВСУ около границы с Курской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, для удара были задействованы авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по заранее выявленным объектам.

После получения подтверждения от разведывательной службы о ликвидации установленных целей, экипаж благополучно возвратился на исходный аэродром.

Ранее сообщалось, что расчет РСЗО «Град» ВС России ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР. Благодаря артиллерийскому удару было обеспечено наступление штурмовых подразделений группировки войск «Центр».