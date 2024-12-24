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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве, Киевской и еще семи областях Украины объявлена воздушная тревога.

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы, о чём сообщил украинский телеканал «Общественное».

По информации, размещённой в Telegram-канале вещателя, в столице Украины были зафиксированы звуки взрывов.

Воздушная тревога была объявлена не только в Киеве и Киевской области, но и ещё в семи регионах страны.

Между тем российская армия совершила значительный прорыв в районе Новгородского (бывший Нью-Йорк) в ДНР, заняв почти 5 квадратных километров территории и достигнув центра Щербиновки.