Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы, о чём сообщил украинский телеканал «Общественное».
По информации, размещённой в Telegram-канале вещателя, в столице Украины были зафиксированы звуки взрывов.
Воздушная тревога была объявлена не только в Киеве и Киевской области, но и ещё в семи регионах страны.
Между тем российская армия совершила значительный прорыв в районе Новгородского (бывший Нью-Йорк) в ДНР, заняв почти 5 квадратных километров территории и достигнув центра Щербиновки.