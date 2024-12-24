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Хабаровская таможня передала в зону СВО конфиската на 41 млн рублей

В этом году отправлено военнослужащим 401 партия грузов.

Источник: ФТС

Хабаровская таможня продолжает оказывать помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, отправляя партии конфискованного на границе контрабандного товара и признанного судом принадлежащим государству. Так, в этом году ведомство отправило в зону СВО 401 партию на общую сумму 41 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Мы отправляем в зону специальной военной операции самые разные товары, которые могут потребоваться бойцам на фронте. Это и древесина, и металлические изделия, и инструменты, и одежда. Все, что угодно, что может принести пользу. По сравнению с прошлым годом мы передали в Министерство обороны в 3,3 раза больше посылок для отправки нашим военнослужащим, — рассказал начальник Хабаровской таможни Дмитрий Ковалев.

Также он добавил, что помимо конфиската специалисты таможенного ведомства помогают и личными средствами, а в зоне СВО участвуют и их сотрудники, которые туда попали в ходе мобилизации. Также за свои средства они отремонтировали внедорожник Nissan Safari и отправили своим землякам.

таможня