Слюсарь: За ночь еще четыре БПЛА уничтожено в двух районах Ростовской области

За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще четыре БПЛА, написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.
Угроза опасности БПЛА в Ростовской области сохраняется, добавил Слюсарь.
Ранее глава региона сообщил, что с вечера понедельника силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку. Сообщалось, что в районе Миллерово военные сбили восемь дронов.