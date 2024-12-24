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Слюсарь: За ночь еще четыре БПЛА уничтожено в двух районах Ростовской области

В ночь на вторник над территорией Ростовской области уничтожено четыре беспилотника, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь.

За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще четыре БПЛА, написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

Угроза опасности БПЛА в Ростовской области сохраняется, добавил Слюсарь.

Ранее глава региона сообщил, что с вечера понедельника силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку. Сообщалось, что в районе Миллерово военные сбили восемь дронов.