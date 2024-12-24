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Российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой, сообщил Марочко

Марочко: российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После освобождения и зачистки населенного пункта Лозовая (юго-западнее Стельмаховки) наши войска продолжили продвижение сразу в двух направлениях: в направлении Богуславки и Боровой», — сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.

Он добавил, что активно идет обработка украинских позиций на холмах западнее Лозовой, где противник создал ряд укрепрайонов. По его словам, потери на этом участке украинских силовиков в живой силе и технике значительно возросли.