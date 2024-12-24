В Иркутске открыли мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества Николаю Кожокарю

Ее установили на фасаде здания школы № 10, где учился военнослужащий.
В торжественной церемонии открытия памятного знака приняли участие мэр Иркутска Руслан Болотов, сотрудники администрации, ветераны боевых действий, учителя и ученики школы, родные и близкие героя.
«Николай Кожокарь, совсем молодой юноша, сделал выбор сражаться ради Отечества, защищать людей. За свои подвиги он удостоен ордена Мужества посмертно. Он героически погиб при выполнении боевой задачи. Благодаря решительным действиям и смелости бойца из-под обстрела смогли выйти и остаться в живых более 40 военнослужащих, а подразделение удержало свои позиции и сохранило боеспособность. Для своих армейских товарищей Николай стал примером мужества, стойкости, настоящего патриотизма. Сегодня мы открываем мемориальную доску, чтобы подвиг нашего воина остался в памяти народа», — отметил Руслан Болотов.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, Николай Кожокарь родился 5 декабря 2001 года в Республике Казахстан. В 2017 году вместе с семьей переехал в Иркутск. Старшие классы окончил в школе № 10 имени Пономарева. Занимался паркуром, стритлифтингом, воркаутом, гиревым спортом. Николай поступил в ИРНИТУ, на втором курсе взял академический отпуск и ушел в армию. Для несения службы был отправлен в Хабаровский край в 64-ю отдельную мотострелковую бригаду.
Близкие рассказывают, что Николая заметил один из командиров разведки и предложил перевестись к ним в батальон. Боец подписал контракт с Министерством Обороны РФ и получил назначение на должность — разведчик-сапер.
12 июня 2022 года Николай убыл в служебную командировку в зону проведения специальной военной операции.
«Коля позвонил и сказал: “Уезжаю в командировку на Украину ориентировочно до ноября”, “Мам, там людей не хватает, там пацаны уже несколько месяцев, их менять надо, они устали, надо дать немного отдохнуть, съездить домой”, — рассказала мама героя Наталья Кожокарь. — Мой сын остался до конца верен воинскому долгу и присяге, встав на защиту интересов страны».
Николай Кожокарь погиб 8 сентября 2022 года при исполнении воинского долга — обеспечивая отход роты пехоты. Во время начавшегося боя ранило пулеметчика, и он принял решение встать за пулемет.
«Николай нанес существенный урон противнику — вывел из строя несколько видов боевой техники и уничтожил противника, значительно превосходящего по численности наши силы, в результате не только прикрыл отход военнослужащих, но и не допустил прорыва оборонительных рубежей. Николай ценой своей жизни спас множество других», — сообщили сослуживцы.