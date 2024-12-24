В Иркутске открыли мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества Николаю Кожокарю

«Николай Кожокарь, совсем молодой юноша, сделал выбор сражаться ради Отечества, защищать людей. За свои подвиги он удостоен ордена Мужества посмертно. Он героически погиб при выполнении боевой задачи. Благодаря решительным действиям и смелости бойца из-под обстрела смогли выйти и остаться в живых более 40 военнослужащих, а подразделение удержало свои позиции и сохранило боеспособность. Для своих армейских товарищей Николай стал примером мужества, стойкости, настоящего патриотизма. Сегодня мы открываем мемориальную доску, чтобы подвиг нашего воина остался в памяти народа», — отметил Руслан Болотов.