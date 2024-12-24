В Уфе в зону СВО проводили группу мобилизованных

«Вижу среди вас раненых, желаю скорейшего выздоровления и возвращения в строй. В зоне СВО служат исключительно мужественные люди, которые откликнулись и встали на защиту Родины. Мы будем оказывать вам и вашим родным всю необходимую помощь. Вслед за вами отправится очередной, 142-й гумконвой, он доставит по вашим заявкам всё, что нужно. Благодарим ваши семьи — за терпение и понимание. Спасибо вам, матери, жёны и дети. Вы поделились со своими мужчинами теплом домашнего уюта и благословили их в путь. С наступающим вас Новым годом. В 2025 году мы будем отмечать 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Будем надеяться и верить, что в следующем году мы отметим и свою Победу и вы вернётесь домой. С нами Бог, наше дело правое, Победа будет за нами. Счастливого пути!» — сказал Ирек Сагитов.