В Уфе в зону СВО проводили группу мобилизованных

«Когда приехали в Башкирию, было тепло. Уезжаем в мороз. Успели уже отвыкнуть от башкирской зимы, — говорит боец, представившийся Салаватом. — Зовите меня по этому имени. Позывной уместен там, за речкой. А я ещё дома. Чем занимался в эти две недели? В первую половину отпуска приходили родственники, отбоя от них не было. Ну, а во второй — занимался хозяйством. Дел особо не было много. Супруга старалась вкусно кормить и давала отсыпаться. Знает, что на СВО тяжело. Спасибо ей. Благодарим и власть. Она поддерживает мою семью. Я спокоен».
«Как у вас там обстановка? Как идёт служба? Всё ли в порядке с обеспечением?» — интересуется у воинов представитель военного комиссариата республики подполковник Дмитрий Смирнов.
Бойцы не жалуются. Заверили офицера, что всё у них хорошо: гуманитарка приходит, одежда тёплая, еда горячая, боекомплект полный.
На построении к военнослужащим с напутственными словами обратился вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов. Он передал бойцам привет от имени Главы Башкортостана Радия Хабирова и слова его благодарности за достойную службу и ежедневный подвиг.
«Вся наша республика и ваши семьи гордятся вами. Вы являетесь для нас примером мужества и патриотизма. У меня к вам одно пожелание — берегите себя, держитесь друг за друга. Воины Башкортостана всегда отличались сплочённостью и крепостью духа. Мы все знаем про подвиги воинов 112-й Башкавдивизии. За эти годы в зоне спецоперации показывают отвагу башкирские именные батальоны и наши мобилизованные», — отметил Ирек Сагитов.
«Вижу среди вас раненых, желаю скорейшего выздоровления и возвращения в строй. В зоне СВО служат исключительно мужественные люди, которые откликнулись и встали на защиту Родины. Мы будем оказывать вам и вашим родным всю необходимую помощь. Вслед за вами отправится очередной, 142-й гумконвой, он доставит по вашим заявкам всё, что нужно. Благодарим ваши семьи — за терпение и понимание. Спасибо вам, матери, жёны и дети. Вы поделились со своими мужчинами теплом домашнего уюта и благословили их в путь. С наступающим вас Новым годом. В 2025 году мы будем отмечать 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Будем надеяться и верить, что в следующем году мы отметим и свою Победу и вы вернётесь домой. С нами Бог, наше дело правое, Победа будет за нами. Счастливого пути!» — сказал Ирек Сагитов.
Напомним, вчера из Уфы уехали после отдыха военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан».