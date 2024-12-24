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Южные районы Волгограда подняла воздушная тревога

На двух крупных предприятиях Волгограда, расположенных в Красноармейском районе, ночью сработал сигнал «Воздушная опасность».

Первый сигнал был дан сразу после полуночи. Сигнал «Воздушная опасность» звучит после получения информации об обнаружении БПЛА, которые потенциально могут угрожать инфраструктурным и гражданским объектам. При получении такого сигнала все службы приводятся в режим максимальной готовности. Как сообщили на предприятиях, ситуация нормализовалась к утру — в 6.00 сигнал «Воздушная опасность» отменили. В данный момент все работают в штатном режиме.

По данным Минобороны, этой ночью атаке БПЛА подверглись соседние с Волгоградской областью регионы.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, один — над территорией Воронежской области», — сообщает тг-канал Министерства обороны России.