Житель Кубани, осужденный за убийство пожилых супругов, отправится на СВО

По данным следствия, 37-летний житель Выселковского района Александр Стешук в сентябре 2021 года перелез через забор в поисках металлолома, но его заметил хозяин дома. Фигурант ударил ножом пенсионера не менее 16 раз. На шум вышла его жена, которую обвиняемый ударил ножом не менее девяти раз, убив и ее. После этого злоумышленник похитил около 140 тысяч рублей, внес тела в дом и поджег, чтобы скрыть следы убийства. В понедельник Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных назначил ему 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.