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Житель Кубани, осужденный за убийство пожилых супругов, отправится на СВО

КРАСНОДАР, 24 дек — РИА Новости. Грабитель, осужденный на Кубани на 18 лет колонии строгого режима за убийство пожилой супружеской пары, отправится в зону спецоперации, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным следствия, 37-летний житель Выселковского района Александр Стешук в сентябре 2021 года перелез через забор в поисках металлолома, но его заметил хозяин дома. Фигурант ударил ножом пенсионера не менее 16 раз. На шум вышла его жена, которую обвиняемый ударил ножом не менее девяти раз, убив и ее. После этого злоумышленник похитил около 140 тысяч рублей, внес тела в дом и поджег, чтобы скрыть следы убийства. В понедельник Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных назначил ему 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

После этого Краснодарский краевой суд рассмотрел ходатайство об отправке Стешука в зону СВО.

«Стешук признан годным и принят к военной службе по контракту, суд рассмотрел заявленное ходатайство. Осужденный подтвердил свое добровольное желание убыть в зону проведения специальной военной операции. Представители защиты и обвинения не возражали. Судом ходатайство удовлетворено, осужденный в установленном порядке будет передан уполномоченному военному лицу», — говорится в сообщении.