Главное из брифинга Минобороны 24 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Потери ВСУ в живой силе составили до 380 человек. Также противник за сутки лишился трех пикапов, 152-мм САУ «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика», двух 122-мм гаубиц Д-30, двух 105-мм орудий М119, а также двух станций радиоэлектронной борьбы.