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Главное из брифинга Минобороны 24 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 24 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Северная» группировка продвигается в Харьковском направлении

Подразделения группировки «Север» нанесли удар по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Названы потери ВСУ в районе действия группировки «Запад»

Бойцы «Западной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Копанки, Ивановка Харьковской области, Новоегоровка ЛНР и Терны ДНР.

За сутки российские военнослужащие отразили три контратаки украинских штурмовиков.

Потери ВСУ в живой силе составили до 380 человек. Также противник за сутки лишился трех пикапов, 152-мм САУ «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика», двух 122-мм гаубиц Д-30, двух 105-мм орудий М119, а также двух станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки «Юг» продвинулись на позициях

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Курахово ДНР.

ВС РФ отразили контратаку украинских боевиков.

«Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 152-мм орудие Д-20», — рассказали в Минобороны РФ.

Бойцы «Центра» отразили 10 контратак противника

Военнослужащие «Центральной» группировки продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение восьми бригадам противника в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Зверево, Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Новооленовка ДНР.

Подразделения ВС РФ в течение суток отбили 10 контратак штурмовиков ВСУ.

Противник потерял до 585 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, боевую бронированную машину «Казак», четыре автомобиля и 152-мм гаубицу «Мста-Б».

Военнослужащие «Востока» заняли выгодные рубежи

Подразделения «Восточной» группировки в течение суток продвинулись на более выгодные позиции. Российские военнослужащие нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Времевка, Константинополь, Нескучное, Разлив ДНР и Темировка Запорожской области.

За сутки российские бойцы отбили контратаку подразделений ВСУ.

Потери украинской стороны составили до 160 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, 152-мм гаубица «Мста-С» и 152-мм САУ «Акация».

Подразделения «Днепра» продвинулись вперед

Бойцы группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение бригаде ВСУ и двум бригадам теробороны в районах трех населенных пунктов Херсонской области.

«ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30», — рассказали в Минобороны РФ.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 146 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, складам боеприпасов и БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 65 БПЛА самолетного типа и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.