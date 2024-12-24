«Северная» группировка продвигается в Харьковском направлении
Подразделения группировки «Север» нанесли удар по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.
ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля и четыре 122-мм гаубицы Д-30.
Названы потери ВСУ в районе действия группировки «Запад»
Бойцы «Западной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Копанки, Ивановка Харьковской области, Новоегоровка ЛНР и Терны ДНР.
За сутки российские военнослужащие отразили три контратаки украинских штурмовиков.
Потери ВСУ в живой силе составили до 380 человек. Также противник за сутки лишился трех пикапов, 152-мм САУ «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика», двух 122-мм гаубиц Д-30, двух 105-мм орудий М119, а также двух станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки «Юг» продвинулись на позициях
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Курахово ДНР.
ВС РФ отразили контратаку украинских боевиков.
«Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 152-мм орудие Д-20», — рассказали в Минобороны РФ.
Бойцы «Центра» отразили 10 контратак противника
Военнослужащие «Центральной» группировки продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение восьми бригадам противника в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Зверево, Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Новооленовка ДНР.
Подразделения ВС РФ в течение суток отбили 10 контратак штурмовиков ВСУ.
Противник потерял до 585 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, боевую бронированную машину «Казак», четыре автомобиля и 152-мм гаубицу «Мста-Б».
Военнослужащие «Востока» заняли выгодные рубежи
Подразделения «Восточной» группировки в течение суток продвинулись на более выгодные позиции. Российские военнослужащие нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Времевка, Константинополь, Нескучное, Разлив ДНР и Темировка Запорожской области.
За сутки российские бойцы отбили контратаку подразделений ВСУ.
Потери украинской стороны составили до 160 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, 152-мм гаубица «Мста-С» и 152-мм САУ «Акация».
Подразделения «Днепра» продвинулись вперед
Бойцы группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение бригаде ВСУ и двум бригадам теробороны в районах трех населенных пунктов Херсонской области.
«ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30», — рассказали в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 146 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, складам боеприпасов и БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 65 БПЛА самолетного типа и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.