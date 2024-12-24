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Нытва в один день простится с двумя погибшими участниками СВО

В зоне СВО погибли жители Пермского края Николай Крючков и Вячеслав Шардин.

Источник: Администрация Нытвенского городского округа

Администрация Нытвенского городского округа сообщила о гибели в зоне СВО Крючкова Николая Сергеевича и Шардина Вячеслава Анатольевича. Церемония прощания с земляками состоится в один день, 25 декабря.

Окружные власти рассказали, что гвардии сержант Николай Крючков служил в Вооруженных Силах России с 2011 года в десантно-штурмовом подразделении морской пехоты. Прощание с жителем Нытвы начнется с 13:00 в городском Доме культуре.

Тремя часами ранее, с 10:00, здесь же в последний путь земляки будут провожать Вячеслава Шардина.

Администрация Нытвенского округа приносит соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества, скорбит и разделяет боль утраты.

В Нытвенском округе 24 декабря прошло прощание с двумя другими погибшими на СВО земляками.