Нытва в один день простится с двумя погибшими участниками СВО

Администрация Нытвенского городского округа сообщила о гибели в зоне СВО Крючкова Николая Сергеевича и Шардина Вячеслава Анатольевича. Церемония прощания с земляками состоится в один день, 25 декабря.
Окружные власти рассказали, что гвардии сержант Николай Крючков служил в Вооруженных Силах России с 2011 года в десантно-штурмовом подразделении морской пехоты. Прощание с жителем Нытвы начнется с 13:00 в городском Доме культуре.
Тремя часами ранее, с 10:00, здесь же в последний путь земляки будут провожать Вячеслава Шардина.
Администрация Нытвенского округа приносит соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества, скорбит и разделяет боль утраты.
В Нытвенском округе 24 декабря прошло прощание с двумя другими погибшими на СВО земляками.