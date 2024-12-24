Ростовская область передала военным в зоне СВО квадроциклы и прицелы

Всего с начала СВО в подразделения ЮВО и добровольческие казачьи формирования были переданы техника и оборудование на сумму более 2,6 млрд руб. В том числе более 300 автомобилей повышенной проходимости, 25 квадроциклов, пять экскаваторов, более 1,5 тыс. квадрокоптеров, антидроновые ружья, тепловизоры, бинокли, радиостанции, миноискатели и инструменты.