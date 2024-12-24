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Укрытия были закрыты: в Таганроге УК и ТСЖ несерьезно отнеслись к сигналу «Воздушная тревога!»

Ростовская область, 24 декабря 2024. DON24.RU. В Таганроге УК и ТСЖ несерьезно отнеслись к сигналу «Воздушная тревога», который прозвучал вчера во время воздушной атаки в городе. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Вчера во время включения сигнала “Воздушная тревога!” повторились факты, когда в некоторых домах не были своевременно открыты двери убежищ. Не все были готовы принять меры оперативного реагирования. Работу с руководителями УК, ТСЖ ведем на постоянной основе. Однако не все они осознают свою ответственность», — написала она.

Светлана Камбулова добавила, что руководители УК и ТСЖ должны ответственно подходить к вопросам обеспечения безопасности. Теперь в городе собираются провести повторное обследование укрытий и отработать механизмы действий ответственности в случае включения сигнала «Воздушная тревога!».

Ранее Камбулова сообщала, что Таганроге началась реализация проекта по установке «умных» домофонов. Работу проводит УК «СЭС». Новые устройства будут автоматически открывать двери в убежища при получении сигнала тревоги.