Укрытия были закрыты: в Таганроге УК и ТСЖ несерьезно отнеслись к сигналу «Воздушная тревога!»

«Вчера во время включения сигнала “Воздушная тревога!” повторились факты, когда в некоторых домах не были своевременно открыты двери убежищ. Не все были готовы принять меры оперативного реагирования. Работу с руководителями УК, ТСЖ ведем на постоянной основе. Однако не все они осознают свою ответственность», — написала она.