Укрытия были закрыты: в Таганроге УК и ТСЖ несерьезно отнеслись к сигналу «Воздушная тревога!»

«Вчера во время включения сигнала “Воздушная тревога!” повторились факты, когда в некоторых домах не были своевременно открыты двери убежищ. Не все были готовы принять меры оперативного реагирования. Работу с руководителями УК, ТСЖ ведем на постоянной основе. Однако не все они осознают свою ответственность», — написала она.
Светлана Камбулова добавила, что руководители УК и ТСЖ должны ответственно подходить к вопросам обеспечения безопасности. Теперь в городе собираются провести повторное обследование укрытий и отработать механизмы действий ответственности в случае включения сигнала «Воздушная тревога!».
Ранее Камбулова сообщала, что Таганроге началась реализация проекта по установке «умных» домофонов. Работу проводит УК «СЭС». Новые устройства будут автоматически открывать двери в убежища при получении сигнала тревоги.