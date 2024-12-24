Севастополь простился с двумя героями спецоперации

«Сегодня проводили в последний путь рядового, гранатометчика Кумыша Марка Ильича и младшего сержанта, командира миномета минометной батареи Лисовского Владимира Сергеевича», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Марк Ильич Кумыш родился и вырос в Севастополе. Окончил школу Nº37, затем заочно Московский педагогический институт. Работал на предприятиях Севастополя, а после возвращения новых регионов в состав Российской Федерации — в Мелитополе. В 2024 году заключил контракт с Минобороны. Погиб на Марьинском направлении.
Владимир Сергеевич Лисовский также уроженец Севастополя. Работал мастером по изготовлению и ремонту мебели. На воинскую службу по контракту поступил в 2023 году. Погиб в боях на Краматорском направлении.