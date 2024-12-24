Севастополь простился с двумя героями спецоперации

Марк Ильич Кумыш родился и вырос в Севастополе. Окончил школу Nº37, затем заочно Московский педагогический институт. Работал на предприятиях Севастополя, а после возвращения новых регионов в состав Российской Федерации — в Мелитополе. В 2024 году заключил контракт с Минобороны. Погиб на Марьинском направлении.