Гладков опроверг слухи о завозе на Белгородщину взрывчатки

Информация о завозе взрывчатых веществ в Белгородскую область под видом праздничных петард не подтверждается.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков через свой Telegram-канал.
Гладков отметил, что противник активно распространяет ложные слухи, однако призвал жителей сохранять бдительность. Он напомнил, что использование пиротехники в области находится под запретом, а контроль за оборотом подобных изделий усилен.
Губернатор также подчеркнул, что праздничные салюты будут уместны только после одержания победы.
Между тем продавцы пиротехники начали массово использовать тревожные кнопки для обращения в полицию, сообщая о подозрительных покупателях.