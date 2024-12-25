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Взрывы гремят в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги

Сирены также работали в Житомирской области.

Источник: Аргументы и факты

Мощные взрывы раздались на территории Украины в ночь на 25 декабря. Подробности озвучили местные СМИ со ссылкой на очевидцев и собственные источники.

По данным агентств, взрывы прогремели в Киеве. Также появилась информация о взрывах в Запорожье.

В Киеве при этом гремит воздушная тревога, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Она была объявлена в 00:44 по московскому времени.

Кроме того, в красной зоне находятся еще девять украинских регионов. Режим предупреждения об угрозе с воздуха введен в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины. Подробностей прилетов по региону не приводились.