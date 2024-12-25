Специалистам войск связи группировки «Запад» вручили госнаграды в зоне СВО

Как отметили в ведомстве, бойцы были награждены медалями «Жукова», ведомственными медалями «За воинскую доблесть» двух степеней и «Участнику специальной военной операции». «Также были присвоены очередные воинские звания. После вручения наград командование поблагодарило военнослужащих за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, и пожелало крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества», — уточнили в Минобороны РФ. После награждения военнослужащие вернулись на позиции для дальнейшего выполнения боевых задач.