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Специалистам войск связи группировки «Запад» вручили госнаграды в зоне СВО

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специалистам войск связи общевойсковой армии группировки войск «Запад» вручены государственные и ведомственные награды в зоне проведения спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Оборонное ведомство поделилось кадрами награждения бойцов. «Военнослужащим войск связи общевойсковой армии группировки войск “Запад”, проявившим героические качества и умелые навыки управления вверенными подразделениями, вручили государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции. Боевые награды для вручения проявившим мужество и героизм солдатам, сержантам, старшинам и офицерам соединения были доставлены прямо на передовые позиции в редкие минуты затишья перед очередными боями», — заявили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, бойцы были награждены медалями «Жукова», ведомственными медалями «За воинскую доблесть» двух степеней и «Участнику специальной военной операции». «Также были присвоены очередные воинские звания. После вручения наград командование поблагодарило военнослужащих за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, и пожелало крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества», — уточнили в Минобороны РФ. После награждения военнослужащие вернулись на позиции для дальнейшего выполнения боевых задач.

Военные связисты общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне СВО обеспечивают командование группировки, воинских частей и подразделений всеми видами связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.