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УВЗ: все танки, направляемые в зону СВО, комплектуют РЭБ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Все танки «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»), поступающие в зону проведения спецоперации, комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия дронам противника, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ.

Источник: © РИА Новости

Предприятия «Уралвагонзавода» являются главными в России производителями тяжелой бронетехники для российской армии, в том числе танков Т-90.

«На “Уралвагонзаводе” постоянно проводятся технические работы по повышению защищенности бронетехники от атак БПЛА с учетом изменения тактики применения дронов противника. Специалистами в режиме нон-стоп разработаются и устанавливаются конструкции, которые защищают моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни танка от БПЛА, кумулятивных гранат и управляемых ракет. Танки комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие БПЛА», — рассказали в пресс-службе УВЗ.

Там отметили, что предприятия УВЗ очень внимательно относятся как к критическим замечаниям от российских военных, так и к различным предложениям по усовершенствованию техники, что, несомненно, «позволяет продуманно модернизировать все машины».

Концерн «Уралвагонзавод» — один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр Концерна входит более несколько десятков предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов.