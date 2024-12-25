Гагин рассказал, когда освободят Курахово

«По (освобождению — ред.) Курахово я думаю, что это считанные недели. У противника осталось личного состава немного, техники осталось там немного, ротация у него сейчас не то что затруднена, а прекращена. Вопросы снабжения и оставшейся группировки тоже нами пресечены», — сказал Гагин.