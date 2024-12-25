Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гагин рассказал, когда освободят Курахово

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Считанные недели остаются до полного освобождения Курахово в ДНР, ротация противника прекращена, пресечено и снабжение оставшейся в городе группировки ВСУ, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контролем ВСУ остается лишь северо-запад города Курахово, но российские войска выдавливают противника.

«По (освобождению — ред.) Курахово я думаю, что это считанные недели. У противника осталось личного состава немного, техники осталось там немного, ротация у него сейчас не то что затруднена, а прекращена. Вопросы снабжения и оставшейся группировки тоже нами пресечены», — сказал Гагин.

Он подчеркнул, что взятие Курахово позволит российским войскам выйти на административную границу ДНР.

«Курахово считался городом-крепостью и серьёзным транспортным узлом, узлом снабжения. И, собственно говоря, это открывает нам выход на административные границы республики», — объяснил собеседник агентства.

Кроме того, Гагин отметил, что остатки гарнизона ВСУ в Курахово обречены либо на отступление, либо на плен. Однако, по его словам, отступать противнику некуда.

«Отступать на неподготовленные позиции — это крайне сложно, потому что сейчас зима, очень холодно, и формировать новые позиции, фортификационные сооружения очень сложно в таких условиях. И отступление просто в поля и в посадки — это, скажем так, тоже смерти подобно», — подчеркнул он.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.