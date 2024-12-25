ВСУ начали использовать в зоне СВО американские дробовики

Это ружье, которое монтируется на штурмовых винтовках, применялось армией США в Ираке и Афганистане, в основном для решения инженерных задач — например, взламывания дверей. Она может использоваться как самостоятельное оружие (для этого у него есть пристегивающийся приклад) или устанавливаться с помощью планки Пикатинни под ствол штурмовых винтовок М-4 или М-16. Система весит 1,2 кг, и снабжена магазинами на три и пять патронов 12-го калибра. Эффективная стрельба возможна на дистанциях до 30 м.
Для борьбы с тактическими беспилотниками типа «Мавик» или FPV-дронами будет предпочтительнее простой дробовик, рассказал «Известиям» двукратный чемпион России по стендовой стрельбе, инструктор по боевой подготовке центра «Патриот» Курской области Владимир Стародуб.
«Дрон достаточно легко подбить — например, отстрелить хоть одну лопасть, и он начнет падать, — отметил он. — Лучше, конечно, длинноствольное оружие. У нас есть прекрасные гладкоствольные ружья. Это надежное оружие. Они показали себя очень эффективными именно против FPV-дронов, их нужно закупать. Нужна, например, “Сайга”, у которой много вариантов, — и с длинным стволом, и с более короткими. Это десятизарядное оружие», — объяснил он.