ВСУ начали использовать в зоне СВО американские дробовики

«Дрон достаточно легко подбить — например, отстрелить хоть одну лопасть, и он начнет падать, — отметил он. — Лучше, конечно, длинноствольное оружие. У нас есть прекрасные гладкоствольные ружья. Это надежное оружие. Они показали себя очень эффективными именно против FPV-дронов, их нужно закупать. Нужна, например, “Сайга”, у которой много вариантов, — и с длинным стволом, и с более короткими. Это десятизарядное оружие», — объяснил он.