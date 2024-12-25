Риттер: Киев не имеет шансов остановить наступление ВС России

Ранее сообщалось, что российские военные обладают стратегическим преимуществом по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. Скорость их продвижения серьезно выросла за последний год. Сейчас в течение суток продвижение на 1−2 км, а год назад было 200−300 м.