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Риттер: Киев не имеет шансов остановить наступление ВС России

Экс-разведчик считает, что Украина направляется «прямо в ад».

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона не имеет ресурсов для того, чтобы остановить наступление российской армии. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, Вооруженные силы России являются невероятно сильными — такая нынешняя реальность. У Украины нет никаких шансов, она разменивается только на террористические акты и подлые действия.

«Что Украина может сделать прямо сейчас, так это умереть, что у них очень хорошо получается в последнее время», — отрезал Риттер.

Он также ответил на вопрос журналиста, который спросил, куда движется Украина. Экс-разведчик отрезал, что она «направляется прямо в ад».

Ранее сообщалось, что российские военные обладают стратегическим преимуществом по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. Скорость их продвижения серьезно выросла за последний год. Сейчас в течение суток продвижение на 1−2 км, а год назад было 200−300 м.