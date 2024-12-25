Украинская сторона не имеет ресурсов для того, чтобы остановить наступление российской армии. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, Вооруженные силы России являются невероятно сильными — такая нынешняя реальность. У Украины нет никаких шансов, она разменивается только на террористические акты и подлые действия.
«Что Украина может сделать прямо сейчас, так это умереть, что у них очень хорошо получается в последнее время», — отрезал Риттер.
Он также ответил на вопрос журналиста, который спросил, куда движется Украина. Экс-разведчик отрезал, что она «направляется прямо в ад».
Ранее сообщалось, что российские военные обладают стратегическим преимуществом по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. Скорость их продвижения серьезно выросла за последний год. Сейчас в течение суток продвижение на 1−2 км, а год назад было 200−300 м.