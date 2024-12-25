Бойцы ВС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении

«На месте расчет за минуты разворачивает 82-миллиметровый миномет и выставляет координаты цели. После первого выстрела наводчик корректирует миномет, поправки он получает от оператора БПЛА, который наблюдает цель в режиме реального времени. После пристрелки открывается беглый огонь — идет серия выстрелов. Цели на ореховском направлении в Запорожской области были поражены», — заявил военный.