Бойцы ВС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении

«На месте расчет за минуты разворачивает 82-миллиметровый миномет и выставляет координаты цели. После первого выстрела наводчик корректирует миномет, поправки он получает от оператора БПЛА, который наблюдает цель в режиме реального времени. После пристрелки открывается беглый огонь — идет серия выстрелов. Цели на ореховском направлении в Запорожской области были поражены», — заявил военный.
По его словам, мобильные расчеты 82-миллиметровых минометов перемещаются на мотовездеходах типа багги, что позволяет наносить внезапные огневые удары по противнику.
«Техника быстро передвигается по бездорожью, всякие препятствия преодолевает, естественно, быстрее намного автомобиля. В два раза быстрее минометный расчет выдвигается. В случае активного прорыва противника, его наступления, можно работать прямо с машины, прикрывать свою пехоту активным огнем», — отметил командир расчета.