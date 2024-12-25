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Бойцы ВС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 декабря — РИА Новости. Мобильные расчеты минометов и операторы БПЛА группировки «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, об этом сообщил журналистам командир одного из расчетов подразделения «БАРС-11» с позывным «Лютый».

Источник: © РИА Новости

«На месте расчет за минуты разворачивает 82-миллиметровый миномет и выставляет координаты цели. После первого выстрела наводчик корректирует миномет, поправки он получает от оператора БПЛА, который наблюдает цель в режиме реального времени. После пристрелки открывается беглый огонь — идет серия выстрелов. Цели на ореховском направлении в Запорожской области были поражены», — заявил военный.

По его словам, мобильные расчеты 82-миллиметровых минометов перемещаются на мотовездеходах типа багги, что позволяет наносить внезапные огневые удары по противнику.

«Техника быстро передвигается по бездорожью, всякие препятствия преодолевает, естественно, быстрее намного автомобиля. В два раза быстрее минометный расчет выдвигается. В случае активного прорыва противника, его наступления, можно работать прямо с машины, прикрывать свою пехоту активным огнем», — отметил командир расчета.