Богомаз: средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Брянской областью

Прошлой ночью силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак четырех украинских дронов, выявленных на территории российских регионов. Военные уничтожили три дрона ВСУ над Ростовской областью, один — над Воронежской. Информации о пострадавших и разрушениях нет.