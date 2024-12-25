Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что освобождение Курахово находится на финальной стадии, и этот процесс может завершиться в ближайшие недели.
Он отметил, что ротация и снабжение украинских войск в этом районе полностью заблокированы.
По словам эксперта, силы противника значительно истощены: численность личного состава и техники значительно сократилась, а оставшиеся подразделения лишены возможности пополнения и поддержки.
Гагин также подчеркнул, что взятие Курахово станет важным этапом, позволяющим российским войскам продвинуться к административным границам ДНР.
Ранее в районе Курахово в Донецкой народной республике бойцы 68-го полка мотострелкового батальона успешно захватили узел обороны противника и заманили в засаду подкрепление ВооружЕнных сил Украины.