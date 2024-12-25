В Курской области уничтожили пехотное подразделение ВСУ

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат, 253 танка и тысячи единиц другой техники.