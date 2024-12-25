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В Курской области уничтожили пехотное подразделение ВСУ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Подразделение 47-й механизированной бригады ВСУ уничтожено в ходе наступательных действий ВС России у населенного пункта Леонидово в Курской области, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве.

Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Леонидово Курской области российскими военными в ходе наступательных действий было уничтожено пехотное подразделение ВСУ, принадлежавшее 47-й механизированной бригаде», — рассказал представитель силовой структуры.

Трех боевиков взяли в плен, еще четырех уничтожили в ходе перестрелки, добавил собеседник.

Видео с уничтоженными пехотинцами ВСУ передано в распоряжение РИА Новости.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат, 253 танка и тысячи единиц другой техники.

По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.