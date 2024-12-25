Над регионами РФ за ночь уничтожили 59 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов. 26 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 23 — над территорией Воронежской области, по 3 БПЛА — над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей, и 1 — над акваторией Азовского моря», — сообщили в Минобороны.