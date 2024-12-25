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Власти Харькова сообщили о взрывах в городе

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове слышны звуки взрывов», — написал он в Telegram-канале.

Позднее телеканал «Общественное» сообщил о новой серии взрывов в городе.

Ранее в среду на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным издания «Страна.ua», по всей стране.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.