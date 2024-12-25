Под Волгоградом прошли проводы погибшего участника СВО Сергея Гайдамака

24 декабря в Урюпинске Волгоградской области прошла церемония прощания с рядовым мотострелкового полка Сергеем Борисовичем Гайдамаком, погибшим при выполнении воинского долга.
Сергей Гайдамак стал участником специальной военной операции в начале 2024 года, подписав контракт и добровольно отправившись защищать Родину.
В администрации Урюпинска подчеркнули, что он проявил мужество и самоотверженность, служа на передовой. 31 августа 2024 года, в ходе ожесточённых боёв за Георгиевку, расположенную в Марьинском районе Донецкой Народной Республики, Сергей Гайдамак героически погиб. Ему было 52 года.
Церемония прощания началась с отпевания в Покровском храме Урюпинска. После этого в сквере Павших борцов прошла траурная церемония, на которой присутствовали родственники, друзья, сослуживцы и местные жители. Все пришедшие выразили глубокую скорбь и благодарность за его подвиг.
Захоронение состоялось в хуторе Попов.