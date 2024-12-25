Под Волгоградом прошли проводы погибшего участника СВО Сергея Гайдамака

В администрации Урюпинска подчеркнули, что он проявил мужество и самоотверженность, служа на передовой. 31 августа 2024 года, в ходе ожесточённых боёв за Георгиевку, расположенную в Марьинском районе Донецкой Народной Республики, Сергей Гайдамак героически погиб. Ему было 52 года.