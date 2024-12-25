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Марочко сообщил, что силы РФ давят ВСУ у Белогоровки

ЛУГАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие за несколько последних суток усилили контратаки у Белогоровки Луганской Народной Республики. Украинские солдаты жалуются офицерам об усилении давления, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно перехваченным данным, вооруженные формирования Украины рапортуют вышестоящему командованию о давлении наших войск в районе Белогоровки. Так, за несколько последних суток наши подразделения контратаковали передовые позиции вооруженных формирований Украины у Белогоровки. Стоит отметить, что накаты наших бойцов при поддержке артиллерии, бронетехники и ВКС идут круглосуточно, в большей степени малыми маневренными группами», — сказал Марочко.

Собеседник агентства добавил, что положение противника у Белогоровки также осложняют неблагоприятные погодные условия, из-за чего у украинских солдат начались проблемы со снабжением и использованием беспилотников.