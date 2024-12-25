Марочко сообщил, что силы РФ давят ВСУ у Белогоровки

«Согласно перехваченным данным, вооруженные формирования Украины рапортуют вышестоящему командованию о давлении наших войск в районе Белогоровки. Так, за несколько последних суток наши подразделения контратаковали передовые позиции вооруженных формирований Украины у Белогоровки. Стоит отметить, что накаты наших бойцов при поддержке артиллерии, бронетехники и ВКС идут круглосуточно, в большей степени малыми маневренными группами», — сказал Марочко.