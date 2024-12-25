Минобороны России: ночью над акваторией Азовского моря сбит один БПЛА

Как сообщило Министерство обороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над акваторией Азовского моря уничтожен один беспилотник.
Всего же, по информации военного ведомства, за прошедшую ночь российскими военными ПВО сбиты 59 украинских беспилотных летательных аппаратов.
В частности, один БПЛА сбит над акваторией Азовского моря, 26 — над территорией Белгородской области, 23 — над территорией Воронежской области, по три БПЛА — над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей.