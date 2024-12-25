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В Ростовской области прокуратура добилась выплаты за ранение бойцу СВО

В Милютинском районе участник СВО получил выплату за ранение после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

На Дону прокуратура добилась выплаты за ранение участнику СВО. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства 24 декабря. Инцидент произошел в Милютинском районе.

Во время проверки правоохранители выяснили, что участник СВО получил ранение во время выполнения боевых задач. Но ему было отказано в предоставлении положенной выплаты. Причиной стало отсутствие у бойца регистрации на территории Ростовской области на момент получения ранения.

Ведомство направило в суд заявление об установлении факта постоянного проживания на территории региона бойца. В результате суд удовлетворил требования прокуратуры. Бойцу выплатили 600 тысяч рублей.

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