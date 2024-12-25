В Ростовской области прокуратура добилась выплаты за ранение бойцу СВО

На Дону прокуратура добилась выплаты за ранение участнику СВО. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства 24 декабря. Инцидент произошел в Милютинском районе.
Во время проверки правоохранители выяснили, что участник СВО получил ранение во время выполнения боевых задач. Но ему было отказано в предоставлении положенной выплаты. Причиной стало отсутствие у бойца регистрации на территории Ростовской области на момент получения ранения.
Ведомство направило в суд заявление об установлении факта постоянного проживания на территории региона бойца. В результате суд удовлетворил требования прокуратуры. Бойцу выплатили 600 тысяч рублей.