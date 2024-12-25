Небо над Казанью закрыли из-за угрозы беспилотников: что известно

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта сейчас принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.
По данным СМИ, в казанском аэропорту ввели план «Ковер». По предварительным данным, из-за угрозы атаки беспилотников.
Напомним, в минувшие выходные столица Татарстана подверглась атаке сразу восьми дронов. Среди людей никто не пострадал, но во время инцидента БПЛА нанесли урон жилым домам.