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Небо над Казанью закрыли из-за угрозы беспилотников: что известно

КАЗАНЬ, 25 декабря, ФедералПресс. В Казани власти ввели ограничения на работу аэропорта. С 7:55 воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Источник: РИА "Новости"

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта сейчас принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

По данным СМИ, в казанском аэропорту ввели план «Ковер». По предварительным данным, из-за угрозы атаки беспилотников.

Напомним, в минувшие выходные столица Татарстана подверглась атаке сразу восьми дронов. Среди людей никто не пострадал, но во время инцидента БПЛА нанесли урон жилым домам.