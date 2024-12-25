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Больше 20 БПЛА уничтожили над Воронежской областью: повреждены дома, люди не пострадали

В пригороде Воронежа и двух районах области в течение этой ночи были замечены и ликвидированы более 20 вражеских БПЛА, сообщил губернатор. Согласно предварительной информации, люди не пострадали.

«В одном из районов в результате падения обломков повреждена линия электропередач. В другом районе пострадала кровля частного дома», — рассказал о последствиях атаки Александр Гусев.

В пригороде регионального центра, в одном из СНТ, были повреждены несколько домов и построек. Власти называют повреждения незначительными, речь о том, что их посекло осколками. Оперативные службы находятся на месте происшествия. Режим опасности атаки БПЛА, введенный в 00.34 среды, 25 декабря, был отменен спустя 7,5 часов — в 8.09.

По данным Минобороны РФ, над Воронежской областью было сбито 23 беспилотника. Еще по три вражеских дрона за ночь уничтожили над Курской, Брянской и Тамбовской областями, один — над акваторией Азовского моря. В общей сложности сбито было 59 БПЛА.