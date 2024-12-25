Больше 20 БПЛА уничтожили над Воронежской областью: повреждены дома, люди не пострадали

В пригороде регионального центра, в одном из СНТ, были повреждены несколько домов и построек. Власти называют повреждения незначительными, речь о том, что их посекло осколками. Оперативные службы находятся на месте происшествия. Режим опасности атаки БПЛА, введенный в 00.34 среды, 25 декабря, был отменен спустя 7,5 часов — в 8.09.