В Курской области обстрелян город Льгов

В Курской области с августа продолжаются бои с украинской армией. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и режим контртеррористической операции. В ночь на 25 декабря над областью было уничтожено три беспилотника. 20 декабря массированному ракетному обстрелу подвергся город Рыльск Курской области. Пять человек погибли, 12 пострадали.