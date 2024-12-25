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В Курской области обстрелян город Льгов

Вооруженные силы Украины обстреляли город Льгов, сообщило правительство Курской области в Telegram. Власти уточняют информацию о пострадавших и потерпевших. Льговский район находится севернее Суджанского и Кореневского районов, которые граничат с Украиной.

Как уточнил врио губернатора Александр Хинштейн, удар был нанесен по гражданским объектам и инфраструктуре. «На месте работают все оперативные и аварийные службы. Принимаются все необходимые меры. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле», — написал он в Telegram-канале.

В Курской области с августа продолжаются бои с украинской армией. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и режим контртеррористической операции. В ночь на 25 декабря над областью было уничтожено три беспилотника. 20 декабря массированному ракетному обстрелу подвергся город Рыльск Курской области. Пять человек погибли, 12 пострадали.