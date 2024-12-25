Сержант из Эхирит-Булагатского района пал при выполнении задач СВО

Николай Дорофеев родился 19 марта 1976 года в селе Баяндай. После окончания школы он был призван на службу в армию, которую проходил в составе войск ПВО в Хабаровском крае. По демобилизации Николай трудился в полиции Иркутска. В 2005 году он переехал жить в деревню Еловка Эхирит-Булагатского района. В 2011 году мужчина женился, и семейной пары родился сын. После гибели супруги Николай воспитывал его в одиночку.