«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, два пикапа и 122-мм гаубицу Д-30», — говорится в сводке военного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 40 военных в зоне действий сил российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ.