Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, два пикапа и 122-мм гаубицу Д-30», — говорится в сводке военного ведомства.