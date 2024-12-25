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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 40 военных в зоне действий сил российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, два пикапа и 122-мм гаубицу Д-30», — говорится в сводке военного ведомства.