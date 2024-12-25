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ВСУ потеряли до 400 военных в зоне действий группировки «Запад»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила контратаку, потери противника составили до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Кучеровка, Григоровка, Боровая Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, была отражена контратака формирований ВСУ.

«Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы “Захист-АФ”», — добавили в Минобороны РФ.