ВСУ потеряли до 400 военных в зоне действий группировки «Запад»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила контратаку, потери противника составили до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.