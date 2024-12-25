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ВС России уничтожили пункт дислокации сотрудников СБУ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, ПВО сбила пять снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 119 беспилотников самолетного типа.