Группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Жеребянки Запорожской области, Приднепровское и Никольское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, три 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика” и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада с боеприпасами и склад с военно-техническим имуществом», — говорится в сообщении российского военного ведомства.