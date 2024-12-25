Подразделения «Востока» продолжили продвижение в ДНР и Запорожской области

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времевка, Разлив, Нескучное, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.