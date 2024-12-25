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На СВО погиб житель поселка Новоомский

Посмертно он награжден орденом Мужества.

Источник: Комсомольская правда

На СВО геройски погиб житель поселка Новоомский Владимир Беридзе. Об утрате сообщили в местной администрации.

39-летний Владимир Беридзе попал на СВО по мобилизации в 2022 году. До призыва работал автослесарем. За героизм, проявленный при выполнении воинского долга, Владимир Беридзе посмертно награжден орденом Мужества.

Омич погиб 6 июля, траурный митинг и прощание с земляком-героем состоятся завтра, 26 декабря, в 13:00 в деревне Путинцево по адресу ул. Мира, 9. Он будет похоронен на местном кладбище.