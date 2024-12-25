Главное из брифинга Минобороны 25 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм САУ Krab, три 152-мм орудия Д-20 и 122-мм САУ «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы. Также российские бойцы уничтожили два склада с боеприпасами и склад с военно-техническим имуществом противника.