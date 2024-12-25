ВС РФ нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине
Утром 25 декабря Вооруженные Силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.
Российская армия освободила село Новый Труд в ДНР
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новый Труд в Донецкой Народной Республике. Село в результате решительных наступательных действий заняли подразделения группировки «Центр».
Бойцы «Севера» продвигаются в Харьковском направлении
Подразделения «Северной» группировки нанесли поражение двум бригадам противника в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.
«ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, два пикапа и 122-мм гаубицу Д-30», — сообщает Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Запад» составили 400 человек
Военнослужащие «Западной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Кучеровка, Григоровка, Боровая Харьковской области и Терны ДНР.
За сутки бойцы «Запада» отразили контратаку боевиков ВСУ.
Противник потерял до 400 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70, 152-мм орудие Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ».
Подразделения группировки «Юг» продвинулись по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дружковка, Часов Яр и Дачное ДНР.
Потери противника в живой силе достигли 245 человек. Также ВС РФ уничтожили два автомобиля, шесть 122-мм гаубиц Д-30 и два склада с боеприпасами ВСУ.
Подразделения «Центра» отразили 10 контратак противника
Бойцы «Центральной» группировки поразили живую силу и технику девяти украинских бригад в районах 10 населенных пунктов ДНР.
В течение суток российские военнослужащие отразили 10 контратак боевиков ВСУ.
Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М101.
Военнослужащие «Востока» продвинулись вглубь обороны ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки продавили линию обороны противника, нанеся поражение пяти бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Темировка Запорожской области.
Бойцы «Востока» отразили две контратаки украинских штурмовиков.
«Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.
Подразделения «Днепра» продвинулись в Херсонской области и Запорожье
Военнослужащие группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Жеребянки Запорожской области, Приднепровское и Никольское Херсонской области.
ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм САУ Krab, три 152-мм орудия Д-20 и 122-мм САУ «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы. Также российские бойцы уничтожили два склада с боеприпасами и склад с военно-техническим имуществом противника.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 140 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах.
ВС РФ в течение суток уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и СБУ.
Средства ПВО сбили 119 БПЛА самолетного типа и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.