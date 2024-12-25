Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 25 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 25 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине

Утром 25 декабря Вооруженные Силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Российская армия освободила село Новый Труд в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новый Труд в Донецкой Народной Республике. Село в результате решительных наступательных действий заняли подразделения группировки «Центр».

Бойцы «Севера» продвигаются в Харьковском направлении

Подразделения «Северной» группировки нанесли поражение двум бригадам противника в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

«ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, два пикапа и 122-мм гаубицу Д-30», — сообщает Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Запад» составили 400 человек

Военнослужащие «Западной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Кучеровка, Григоровка, Боровая Харьковской области и Терны ДНР.

За сутки бойцы «Запада» отразили контратаку боевиков ВСУ.

Противник потерял до 400 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70, 152-мм орудие Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ».

Подразделения группировки «Юг» продвинулись по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дружковка, Часов Яр и Дачное ДНР.

Потери противника в живой силе достигли 245 человек. Также ВС РФ уничтожили два автомобиля, шесть 122-мм гаубиц Д-30 и два склада с боеприпасами ВСУ.

Подразделения «Центра» отразили 10 контратак противника

Бойцы «Центральной» группировки поразили живую силу и технику девяти украинских бригад в районах 10 населенных пунктов ДНР.

В течение суток российские военнослужащие отразили 10 контратак боевиков ВСУ.

Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М101.

Военнослужащие «Востока» продвинулись вглубь обороны ВСУ

Подразделения «Восточной» группировки продавили линию обороны противника, нанеся поражение пяти бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Темировка Запорожской области.

Бойцы «Востока» отразили две контратаки украинских штурмовиков.

«Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.

Подразделения «Днепра» продвинулись в Херсонской области и Запорожье

Военнослужащие группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Жеребянки Запорожской области, Приднепровское и Никольское Херсонской области.

ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм САУ Krab, три 152-мм орудия Д-20 и 122-мм САУ «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы. Также российские бойцы уничтожили два склада с боеприпасами и склад с военно-техническим имуществом противника.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 140 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах.

ВС РФ в течение суток уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и СБУ.

Средства ПВО сбили 119 БПЛА самолетного типа и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.