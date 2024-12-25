Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отцов героев-участников СВО наградили в Краснодаре

В Краснодаре отцам героев-участников СВО вручили медали «Отец солдата».

Отцов героев-участников СВО наградили в Краснодаре. Родителям бойцов вручили медали «Отец солдата». Награждение прошло в выставочном Зале Боевой славы.

Награды получили восемь отцов бойцов спецоперации.

Медаль «Отец солдата» учреждена Всероссийским общественным движением «Отцы России». Награду включили в постановление Правительства РФ по программе поддержки общественных инициатив и патриотического воспитания на 2024−2026 годы.

«Эта медаль — большое человеческое спасибо людям, которые на собственном примере воспитали патриотов. Некоторые вместе со своими сыновьями служили в зоне СВО, у других дети погибли, выполняя свой долг перед Родиной. Наша задача — сделать так, чтобы ни одна семья не осталась без внимания и заботы», — сказал председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Павел Ерагер.

В России вручили более двух тысяч медалей «Отец солдата». На Кубани в том числе выдали свыше 100 наград.