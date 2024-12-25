Отцов героев-участников СВО наградили в Краснодаре

«Эта медаль — большое человеческое спасибо людям, которые на собственном примере воспитали патриотов. Некоторые вместе со своими сыновьями служили в зоне СВО, у других дети погибли, выполняя свой долг перед Родиной. Наша задача — сделать так, чтобы ни одна семья не осталась без внимания и заботы», — сказал председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Павел Ерагер.