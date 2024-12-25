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Молодой боец из Пермского края Сергей Чалин погиб в бою на СВО

Он жил и трудился в Чердыни.

Боец из Пермского края Сергей Чалин погиб в бою на СВО, рассказали в администрации Чердынского городского округа.

Молодой человек скончался, выполняя боевую задачу в зоне спецоперации в ДНР и ЛНР. В администрации Чердыни пояснили, что молодой человек был рядовым воинской части № 90600.

«Приносим соболезнования близким героя. Для земляков он навсегда останется примером верности Родине», — говорится в сообщении местных властей.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на СВО 45-летнем Леониде Санниковом. Мужчину похоронили с воинскими почестями в селе Берёзовке 20 декабря. А днём ранее в селе Новый Ашап Бардымского округа родные и близкие проводили в последний путь инженера-нефтяника Сирина Дусакова, который в августе подписал контракт с Минобороны РФ. У ветерана боевых действий остались супруга, дочь и сын.