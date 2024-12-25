Молодой боец из Пермского края Сергей Чалин погиб в бою на СВО

Боец из Пермского края Сергей Чалин погиб в бою на СВО, рассказали в администрации Чердынского городского округа.
Молодой человек скончался, выполняя боевую задачу в зоне спецоперации в ДНР и ЛНР. В администрации Чердыни пояснили, что молодой человек был рядовым воинской части № 90600.
«Приносим соболезнования близким героя. Для земляков он навсегда останется примером верности Родине», — говорится в сообщении местных властей.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на СВО 45-летнем Леониде Санниковом. Мужчину похоронили с воинскими почестями в селе Берёзовке 20 декабря. А днём ранее в селе Новый Ашап Бардымского округа родные и близкие проводили в последний путь инженера-нефтяника Сирина Дусакова, который в августе подписал контракт с Минобороны РФ. У ветерана боевых действий остались супруга, дочь и сын.