Молодой боец из Пермского края Сергей Чалин погиб в бою на СВО

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на СВО 45-летнем Леониде Санниковом. Мужчину похоронили с воинскими почестями в селе Берёзовке 20 декабря. А днём ранее в селе Новый Ашап Бардымского округа родные и близкие проводили в последний путь инженера-нефтяника Сирина Дусакова, который в августе подписал контракт с Минобороны РФ. У ветерана боевых действий остались супруга, дочь и сын.