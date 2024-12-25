В Белгородской области ВСУ атаковали дронами четыре автомобиля

«В Валуйском округе в селе Долгое FPV-дрон ударил по легковому автомобилю — выбито остекление и посечён кузов. Ещё одна атака произошла в селе Нечаевка Белгородского района. В результате детонации беспилотника о дерево у рядом стоящего легкового автомобиля выбито остекление и посечён кузов», — написал Гладков.