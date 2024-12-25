В Белгородской области ВСУ атаковали дронами четыре автомобиля

По его словам, тормозная система повреждена у грузового автомобиля после удара дрона на участке автодороги Белгород — Шебекино. У другого автомобиля, движущегося по трассе Муром — Нечаевка, в результате атаки дрона-камикадзе посекло кузов.
«В Валуйском округе в селе Долгое FPV-дрон ударил по легковому автомобилю — выбито остекление и посечён кузов. Ещё одна атака произошла в селе Нечаевка Белгородского района. В результате детонации беспилотника о дерево у рядом стоящего легкового автомобиля выбито остекление и посечён кузов», — написал Гладков.
Глава региона уточнил, что информация о последствиях уточняется, на месте работают оперативные службы.