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Жилая зона Курахово освобождена от ВСУ

Почти вся жилая зона города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) освобождена от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил в эфире телеканала «Россия».

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить о Курахово, то здесь стоит поподробнее сказать о том, что на данный момент практически вся жилая зона города освобождена от противника», — заявил он.

По его словам, российские войска «уперлись в последний оплот» кураховского гарнизона — Кураховскую ТЭЦ. Он отметил, что ВСУ превратили ее «в неприступную крепость».

«Там сосредоточена вся техника, весь личный состав», — отметил Гагин.

Гагин до этого заявлял, что Вооруженные силы России могут взять под контроль город Курахово в Донецкой народной республике «за считанные недели». Контроль над Курахово откроет дорогу к административным границам ДНР, добавил Гагин.